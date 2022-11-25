Spiegel: Меркель хотела наладить диалог с Путиным для предотвращения СВО в Украине

Ангела Меркель призналась, что хотела провести переговоры с Владимиром Путиным в 2021 году до своей отставки с должности канцлера ФРГ.

Немецкая газета Der Spiegel опубликовала интервью с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая утверждает, что после личных переговоров Владимира Путина с Джо Байденом в 2021 года она хотела наладить контакт с российским президентом при участии в диалоге Эммануэля Макрона, однако некоторые представители Евросовета препятствовали этому.

По мнению Меркель, в случае, если бы она смогла провести переговоры с Путиным, российская спецоперация на территории Украины могла бы не начаться.