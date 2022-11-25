ФИФА уговорила власти Катара отменить запрет на символику ЛГБТ на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщает, что договорилась с властями Катара об отмене запрета на символику ЛГБТ на чемпионате мира.

Начиная с 25 ноября, с дня старта второго тура группового этапа, этот запрет будет снят.

Кроме того, власти Катара согласились не применять никаких мер в отношении людей с такой символикой на улицах.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.