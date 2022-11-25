Меркель рассказала, как пыталась наладить диалог с Путиным перед спецоперацией

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Spiegel рассказала, что хотела повлиять на развитие событий на Украине перед уходом со своей должности.

Она отметила, что хотела добиться нового формата диалога с Москвой на уровне Евросоюза.

Однако было много возражений, а сама Меркель понимала, что ей не хватает сил продвигать этот вопрос.

Она сказала, что если бы осталась на посту канцлера, то добивалась бы встречи с Путиным. По словам Меркель, Минские соглашения дали Украине время на подготовку.