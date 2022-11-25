Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ по футболу в Катаре

Бразильский футболист Ришарлисон забил два гола в ворота Сербии, обеспечив своей команде победу над противником.

В пятницу в Катаре завершился футбольный матч между сборными Бразилии и Сербии на Чемпионате мира в Катаре, по итогам которого бразильская сборная победила со счётом 2:0. Оба гола за сборную Бразилии забил Ришарлисон, поразив ворота противника сперва на 62-ой, а затем на 73-ей минуте.

Примечательно, что один из голов Ришарлисон забил с помощью приёма бисиклета, который традиционно исполняется путём поражения вражеских ворот с помощью удара через себя в падении.