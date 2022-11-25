Немцы восхитились запуском автозавода «Москвич» в России

Читатели немецкого издания Spiegel прокомментировали новость об открытии в России автозавода «Москвич».

Многие из них отметили, что санкции против РФ не только оказались бесполезными, но и укрепили ее экономику.

Пользователи похвалили «Москвич» за простоту конструкции, прочность и надежность, назвав автомобиль «культовым».

Производство автомобилей «Москвич 3» было запущено 23 ноября, через 20 лет после того, как с конвейера сошла последняя машина этой марки.