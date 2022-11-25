Путин потребовал нарастить производство военной техники в условиях СВО

Владимир Путин заявил о необходимости увеличения объёмов производимой в России военной техники.

Накануне Владимир Путин принял участие в совещании, посвящённое вопросам нужд спецоперации в Украине, где публично заявил о целесообразности наращивания производства военной техники в России. По мнению Путина, увеличение числа выпускаемой боевой техники в стране позволит приблизить достижение целей спецоперации, однако качество данной продукции не должно упасть.

Также Владимир Путин уверен, что для выполнения его поручения об наращивании масштабов производства техники для нужд армии не требуются никакие специальные меры.