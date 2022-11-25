Врачи рассказали о правильном питании при гастрите

Диета и особое лечебное питание при гастрите чрезвычайно важны, ведь самой распространенной причиной гастрита (иными словами — воспаления слизистой желудка) является нарушение нормального режима питания.

Диета при гастрите: советы и запреты

Во-первых, питание при гастрите должно укладываться в схему — часто, но маленькими порциями. Часто — это пять или шесть раз в день. При этом между двумя приемами пищи должно пройти не менее трех часов. Лучше, если последний прием пищи будет не позднее, чем за четыре часа до того, как вы отправитесь спать.

Во-вторых, если у вас повышенная кислотность, то есть наблюдается нарушение нормального хода процессов выработки и нейтрализации соляной кислоты в желудке, вам нужно предпринимать дополнительные действия по снижению активности желудочного сока. Это значит, что нужно исключить из рациона любую пищу, которая может стать возбудителем желудочной секреции. Например, газированная вода, цитрусовые, а также соки, сделанные на их основе, кофе, черный хлеб, ну и конечно — алкоголь.

В-третьих, из питания при гастрите нужно исключить любую пищу, которая может так или иначе повредить слизистую желудка. Как то: очень горячая или очень холодная пища, пища с грубой волокнистой клетчаткой, например, репа, жилистое мясо или хлеб с отрубями. По этой же причине нужно отказаться от всего, что жарится на масле.

В-четвертых, думая о том, как питаться при гастрите, не забывайте также вводить в свой рацион такие продукты, которые помогают пищеварению. Например, овощные соки — картофельный или морковный. Их можно употреблять как по отдельности, так и смешивая в различных пропорциях. Такие соки лучше пить на голодный желудок. Важно помнить следующее правило: концентрированные соки будут снижать кислотность желудочного сока. Разведенный сок будет, напротив, кислотность увеличивать.

И, наконец, в-пятых, в питании при гастрите предпочтение следует отдавать пище, которая приготовлена на воде или на пару. Желательно также, чтобы она обладала так называемой «щадящей консистенцией», то есть была пюреобразной или полужидкой.