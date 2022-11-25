Глава украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киеве будут включать электроэнергию на 2-3 часа.

Он пояснил, что такой режим сохранится, пока объем поступающей электроэнергии не увеличится.

Сахарук отметил, что на данный момент электроэнергия отсутствует примерно в 70% жилого фонда города.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что некоторые группы населения могут быть эвакуированы из столицы зимой.