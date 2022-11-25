Джо Байден рассказал о своем медосмотре
2022-11-25 01:28
Президент США Джо Байден рассказал, что планирует полностью пройти медицинский осмотр до конца этого года.
Он рассказал журналистам, что часть медицинского осмотра завершена, а окончательные результаты будут известны еще в 2022 году.
Ранее секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что результаты медосмотра Байдена будут обнародованы.
В ноябре президенту США исполнилось 80 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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