Джо Байден рассказал о своем медосмотре

APS
2022-11-25 01:28

Президент США Джо Байден рассказал, что планирует полностью пройти медицинский осмотр до конца этого года.

Он рассказал журналистам, что часть медицинского осмотра завершена, а окончательные результаты будут известны еще в 2022 году.

Ранее секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что результаты медосмотра Байдена будут обнародованы.

В ноябре президенту США исполнилось 80 лет.

Опубликовано: Светлана Репина