The Drive: Китай заменил российские двигатели в истребителях агрегатами собственного производства
2022-11-25 01:49
Издание The Drive сообщает, что Китай установил собственные двигатели на истребители J-15 взамен российских АЛ-31Ф.
КНР начала эксплуатацию таких самолетов 10 лет назад. Все это время на них стояли российские двигатели.
Теперь их заместили китайскими WS-10, отказавшись от поставок агрегатов из России.
Вместе с тем авторы материала отмечают, что WS-10, вероятно, установлен на эксплуатировавшийся, а не на новый истребитель.
Опубликовано: Светлана Репина
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