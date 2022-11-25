The Drive: Китай заменил российские двигатели в истребителях агрегатами собственного производства

Издание The Drive сообщает, что Китай установил собственные двигатели на истребители J-15 взамен российских АЛ-31Ф.

КНР начала эксплуатацию таких самолетов 10 лет назад. Все это время на них стояли российские двигатели.

Теперь их заместили китайскими WS-10, отказавшись от поставок агрегатов из России.

Вместе с тем авторы материала отмечают, что WS-10, вероятно, установлен на эксплуатировавшийся, а не на новый истребитель.