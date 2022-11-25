В Колизее нашли закуску древних римлян
2022-11-25 02:09
Во время исследования дренажной системы под Колизеем были обнаружены фрагменты костей медведей и больших кошек.
Вероятно, они использовались для сражений или в качестве добычи в охотничьих играх на древнеримской арене.
Археологи также нашли семена инжира, дыни, винограда и следы оливок, которыми зрители перекусывали во время представлений.
Другие находки включают более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряную монету примерно 170-171 годов нашей эры в ознаменование 10-летнего правления императора Марка Аврелия.
Опубликовано: Светлана Репина
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