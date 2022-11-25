В Колизее нашли закуску древних римлян

Во время исследования дренажной системы под Колизеем были обнаружены фрагменты костей медведей и больших кошек.

Вероятно, они использовались для сражений или в качестве добычи в охотничьих играх на древнеримской арене.

Археологи также нашли семена инжира, дыни, винограда и следы оливок, которыми зрители перекусывали во время представлений.

Другие находки включают более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряную монету примерно 170-171 годов нашей эры в ознаменование 10-летнего правления императора Марка Аврелия.