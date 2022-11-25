На одном из спутников Юпитера может скрываться сверхгорячее море расплавленной породы

Планетологи из Калифорнийского технологического института Ёсинори Миядзаки и Дэвид Стивенсон полагают, что на одном из спутников Юпитера Ио находится сверхгорячее магматическое море.

Оно уникально для Солнечной системы и может таить в себе секреты, странные механизмы формирования лун и планет и даже рецепты экзотической инопланетной жизни.

Ученые предположили, что на Ио либо есть подземный магматический океан, либо что-то вроде губкообразной каменистой внешней мантии, пропитанной магмой.

Они основывали свой вывод на оценках температуры мантии путем анализа вулканов Ио, которые могут извергать магму на сотни миль в сернистую атмосферу Луны.