На одном из спутников Юпитера может скрываться сверхгорячее море расплавленной породы
2022-11-25 02:25
Планетологи из Калифорнийского технологического института Ёсинори Миядзаки и Дэвид Стивенсон полагают, что на одном из спутников Юпитера Ио находится сверхгорячее магматическое море.
Оно уникально для Солнечной системы и может таить в себе секреты, странные механизмы формирования лун и планет и даже рецепты экзотической инопланетной жизни.
Ученые предположили, что на Ио либо есть подземный магматический океан, либо что-то вроде губкообразной каменистой внешней мантии, пропитанной магмой.
Они основывали свой вывод на оценках температуры мантии путем анализа вулканов Ио, которые могут извергать магму на сотни миль в сернистую атмосферу Луны.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
В Мексике найдены останки обезьяны-паука, которыми торговали древние элиты майя
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
На одном из спутников Юпитера может скрываться сверхгорячее море расплавленной породы
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ