На главном китайском заводе iPhone начались столкновения работников с полицией

Протестующие выступили против сил безопасности в в китайском Чжэнчжоу из-за обвинений в том, что завод Foxconn по производству iPhone занижал зарплату работникам.

Рабочие устали от невыполненных обещаний и неоплачиваемой работы. Ночью они штурмовали кампус, сражаясь с полицией и службой безопасности.

Работники завода говорят, что их заставляли жить в общежитиях с больными коронавирусом.

Рабочие на заводе находятся в замкнутом цикле. Они живут и работают на предприятии, чтобы предотвратить любые вспышки коронавируса.