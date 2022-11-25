На главном китайском заводе iPhone начались столкновения работников с полицией
2022-11-25 02:50
Протестующие выступили против сил безопасности в в китайском Чжэнчжоу из-за обвинений в том, что завод Foxconn по производству iPhone занижал зарплату работникам.
Рабочие устали от невыполненных обещаний и неоплачиваемой работы. Ночью они штурмовали кампус, сражаясь с полицией и службой безопасности.
Работники завода говорят, что их заставляли жить в общежитиях с больными коронавирусом.
Рабочие на заводе находятся в замкнутом цикле. Они живут и работают на предприятии, чтобы предотвратить любые вспышки коронавируса.
Опубликовано: Светлана Репина
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