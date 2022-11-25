Врач Черняева назвала возраст, в котором нужно менять образ жизни
Мария Черняева рассказала, в каком возрасте нужно координально менять образ жизни.
В определенном возрасте потребление алкоголя и вредной пищи приводит к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила терапевт Мария Черняева.
"Как правило, после 40 лет метаболические процессы замедляются. Вредные вещества начинают хуже выводится из организма. Идет перестройка тканей, снижается ферментная активность", - предупредила врач.
Мария Черняева подчеркнула, что после 40 лет нужно перестроить рацион и образ жизни.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Бузова в конце своего концерта в Минске прямо на сцене поцеловалась с женатым участником белорусского проекта X-фактор Ракусовым
Последний концерт Ольги Бузовой в Минске наделал много шума. В конце выступления исполнительницы на сцену поднялся мужчина с шикарным букетом роз и заключил Ольгу в объятия. Кавалером оказался Дмитрий Ракусов - участник "X-фактор".Подробнее...
-
-
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
Четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Крымске
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
Елена Зеленская заявила ВВС, что украинцы «готовы терпеть» в интервью в теплом и светлом бункере на Банковой
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ