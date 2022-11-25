Врач Черняева назвала возраст, в котором нужно менять образ жизни

Мария Черняева рассказала, в каком возрасте нужно координально менять образ жизни.

В определенном возрасте потребление алкоголя и вредной пищи приводит к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила терапевт Мария Черняева.

"Как правило, после 40 лет метаболические процессы замедляются. Вредные вещества начинают хуже выводится из организма. Идет перестройка тканей, снижается ферментная активность", - предупредила врач.

Мария Черняева подчеркнула, что после 40 лет нужно перестроить рацион и образ жизни.