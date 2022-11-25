Песков рассказал о темах для обсуждения Путина с матерями военнослужащих

APS
2022-11-25 06:17

Пресс-секретарь Кремля рассказал, какие темы будет обсуждать Владимир Путин с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации в Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, те темы, которые они поднимут, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Темы, которые они поднимут", - сказал он.

Дмитрий Песков пояснил, что президент России поздравит собравшихся женщин с Днем матери.

Опубликовано: Максим Алексеев