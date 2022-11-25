Песков рассказал о темах для обсуждения Путина с матерями военнослужащих
Пресс-секретарь Кремля рассказал, какие темы будет обсуждать Владимир Путин с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации в Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, те темы, которые они поднимут, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Темы, которые они поднимут", - сказал он.
Дмитрий Песков пояснил, что президент России поздравит собравшихся женщин с Днем матери.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Бузова в конце своего концерта в Минске прямо на сцене поцеловалась с женатым участником белорусского проекта X-фактор Ракусовым
Последний концерт Ольги Бузовой в Минске наделал много шума. В конце выступления исполнительницы на сцену поднялся мужчина с шикарным букетом роз и заключил Ольгу в объятия. Кавалером оказался Дмитрий Ракусов - участник "X-фактор".Подробнее...
-
-
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
Четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Крымске
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
Елена Зеленская заявила ВВС, что украинцы «готовы терпеть» в интервью в теплом и светлом бункере на Банковой
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ