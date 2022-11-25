Европарламент потребовал трибунала и конфискации активов Лукашенко
Очередная резолюция, принятая еродепутатами вечером в четверг, 24 ноября, касалась на этот раз и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Европараламент проголосовал за доработку правового механизма, который позволил бы Евросоюзу конфисковать активы президента Беларуси и его семьи за рубежом. Конфискованные средства парламентарии предлагают направить на поддержку белорусской оппозиции.
Кроме того, депутаты в очередной раз предложили ЕС отреагировать на так называемую «правовую ситуацию» в Беларуси, а также ее союзническое участие в СВО и привлечь Лукашенко к ответственности в МУС и международном трибунале, за некие «военные преступления».
Парламент ЕС также высказался за сохранение внешнеполитической изоляции Беларуси и сокращение дипломатического присутствия ЕС на ее территории.
Европарламент предложил закрепить формулировку о том, чтобы считать Беларусь «оккупированной» Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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