Европарламент потребовал трибунала и конфискации активов Лукашенко

Очередная резолюция, принятая еродепутатами вечером в четверг, 24 ноября, касалась на этот раз и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Европараламент проголосовал за доработку правового механизма, который позволил бы Евросоюзу конфисковать активы президента Беларуси и его семьи за рубежом. Конфискованные средства парламентарии предлагают направить на поддержку белорусской оппозиции.

Кроме того, депутаты в очередной раз предложили ЕС отреагировать на так называемую «правовую ситуацию» в Беларуси, а также ее союзническое участие в СВО и привлечь Лукашенко к ответственности в МУС и международном трибунале, за некие «военные преступления».

Парламент ЕС также высказался за сохранение внешнеполитической изоляции Беларуси и сокращение дипломатического присутствия ЕС на ее территории.

Европарламент предложил закрепить формулировку о том, чтобы считать Беларусь «оккупированной» Россией.