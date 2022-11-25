Курды угрожают прекратить охрану лагерей на севере Сирии из-за операции Турции

Курдские ополченцы на северо-востоке Сирии сообщили Би-би-си, что они вынуждены покинуть лагеря, в которых содержатся заключенные группировки «Исламское государство» (ИГ).

Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что у них больше нет возможности охранять комплексы, если Турция начнет там новую наземную операцию.

Турция нанесла удары по сотням целей в регионе в ответ на взрыв в Стамбуле. В результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько десятков получили ранения. Турция обвинила в бомбардировке курдских сепаратистов, базирующихся на севере Сирии.

СДС — союз курдских ополченцев, поддерживаемый США, отрицают свою причастность к нападению и обвиняют Турцию в использовании его в качестве предлога для оправдания давно запланированного трансграничного наступления.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары были «только началом» и что он полон решимости обезопасить границу Турции с Сирией путем создания «коридора безопасности».

«Турция начнет наземную операцию в Сирии», – заявил Эрдоган в четверг, 24 ноября.

Но глава SDF генерал Мазлум Абди заявил Би-би-си, что наземная операция приведет к возрождению террористической группировки ИГ.

«Это приведет ко второй гражданской войне в Сирии, и наши контртеррористические операции против ИГ прекратятся», — сказал он. «В составе международной коалиции мы боролись с ИГ и победили его, и то, что делает Турция, подорвет все это».

Кроме курдов атаками Турции на севере Турции обеспокоены США, чьи инструкторы продолжают оказывать консультативную помощь СДС.