Специалисты объяснили, кому лучше отказаться от кофе

Некоторым людям этот напиток может принести больше вреда, нежели пользы. К примеру, беременным лучше от него отказаться.

Хотя в целом кофе давно реабилитирован и в нем даже нашли немало полезного, есть категории людей, для которых этот напиток небезопасен, сообщает Рамблер.

К примеру, от него желательно отказаться беременным, чтобы обезопаситься от риска выкидыша либо преждевременных родов. Кормящим также нужно поостеречься, потому что у кофе имеется стимулирующий и мочегонный эффект.

Не надо налегать на кофе тем, у кого глаукома, так как кофеин повышает давление - в том числе внутри глаз. Небезопасен напиток и при аритмии. Желательно отказаться от него и людям со склонностью к паническим атакам.

Бодрящий напиток, кроме того, противопоказан страдающим от кислотного рефлюкса либо синдрома раздражённого кишечника: из-за этого может появиться изжога.

Но в целом новости о кофе неплохие: учёные университета Хиросимы выяснили: напиток ничего общего с болезнями сердца не имеет, хотя раньше его обвиняли в провоцировании инфарктов миокарда, стенокардии и инсультов.