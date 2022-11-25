Специалисты объяснили, кому лучше отказаться от кофе
Некоторым людям этот напиток может принести больше вреда, нежели пользы. К примеру, беременным лучше от него отказаться.
Хотя в целом кофе давно реабилитирован и в нем даже нашли немало полезного, есть категории людей, для которых этот напиток небезопасен, сообщает Рамблер.
К примеру, от него желательно отказаться беременным, чтобы обезопаситься от риска выкидыша либо преждевременных родов. Кормящим также нужно поостеречься, потому что у кофе имеется стимулирующий и мочегонный эффект.
Не надо налегать на кофе тем, у кого глаукома, так как кофеин повышает давление - в том числе внутри глаз. Небезопасен напиток и при аритмии. Желательно отказаться от него и людям со склонностью к паническим атакам.
Бодрящий напиток, кроме того, противопоказан страдающим от кислотного рефлюкса либо синдрома раздражённого кишечника: из-за этого может появиться изжога.
Но в целом новости о кофе неплохие: учёные университета Хиросимы выяснили: напиток ничего общего с болезнями сердца не имеет, хотя раньше его обвиняли в провоцировании инфарктов миокарда, стенокардии и инсультов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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