Секретарь СНБО Украины Данилов: В Крыму ликвидированы иранские военные советники

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были ликвидированы иранские военные советники, сообщает The Guardian.

Данилов предупредил, что такая участь может постичь и других иранцев, находящихся в этом районе.

Сообщая о ликвидации советников из Ирана, он, однако, не сказал, сколько их было. В октябре израильская пресса сообщила, что десять из них погибли в результате украинских ракетных обстрелов.

Чиновник подчеркнул, что иранские военные, находящиеся на территориях, которые Украина считает своими, будут ликвидированы, сообщает The Guardian.

"Их там быть не должно. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они участвуют в уничтожении нашей нации, то мы должны их убить", — сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что иранцы должны помогали армии России в координации атак с использованием беспилотников-камикадзе Shahed-136 по целям в Украине.

Первоначально отрицая использование иранских беспилотников в Украине, правительство в Тегеране заявило, что поставило России "небольшое количество" беспилотных летательных аппаратов за несколько месяцев до начала СВО в Украине.

"Иранцы до сих пор настаивают, что не являются поставщиками оружия в РФ, но нам нужно подтверждение. Есть ли у нас сегодня такое подтверждение? Нет. Эта техника без людей не летает. В современном мире ничего не скроешь. Это только вопрос времени, когда это станет достоянием общественности", - сказал Данилов.

Он также сказал, что пока неясно, поставлял ли Иран баллистические ракеты в Россию.

Ранее CNN получил доступ к оценкам разведки от страны, которая внимательно следит за иранской программой вооружений, и это, якобы, свидетельствует о том, что после заключения предварительного соглашения в начале ноября Иран и Россия начали активное сотрудничество. Тегеран уже отправил в Москву некоторую техническую документацию и комплектующие для производства дронов.

Если темпы сотрудничества сохранятся, производство иранских беспилотников в России может начаться уже через несколько месяцев. Это означает, что они могут быть использованы Россией на поле боя в Украине уже в следующем году.