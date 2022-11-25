Зрители спектакля Нежданно-негаданно во МХАТе были шокированы ценами в буфете

В отремонтированном театре МХАТ имени Горького все блестит.

Премьера постановки "Нежданно-негаданно" также впечатляет. Звездный состав спектакля сделал свое дело. На сцену вышли такие известные актеры, как Марат Башаров, Агния Кузнецова и другие знаменитости.

Глава храма искусств Владимир Кехман обещал поклонникам сенсацию.

Самое интересное, что больше всего зрители были поражены не тем, что происходило на сцене, а от цен в театральном буфете.

За бутерброд с красной икрой там просят 850 российских рублей, с черной - 3500. Бокал игристого тянет на 800 рублей, а бутылка на 14 000. Бутылка белого - 9000 рублей.