Зрители спектакля Нежданно-негаданно во МХАТе были шокированы ценами в буфете
В отремонтированном МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля "Нежданно-негаданно" с Агнией Кузнецовой и Николаем Коротаевым. Зрители были под впечателением не от постановки, а от цен в буфете.
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В отремонтированном театре МХАТ имени Горького все блестит.
Премьера постановки "Нежданно-негаданно" также впечатляет. Звездный состав спектакля сделал свое дело. На сцену вышли такие известные актеры, как Марат Башаров, Агния Кузнецова и другие знаменитости.
Глава храма искусств Владимир Кехман обещал поклонникам сенсацию.
Самое интересное, что больше всего зрители были поражены не тем, что происходило на сцене, а от цен в театральном буфете.
За бутерброд с красной икрой там просят 850 российских рублей, с черной - 3500. Бокал игристого тянет на 800 рублей, а бутылка на 14 000. Бутылка белого - 9000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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