Зрители спектакля Нежданно-негаданно во МХАТе были шокированы ценами в буфете

APS
2022-11-25 10:36

Николай Коротаев в роли бандита и Агния Кузнецова в роли жертвы в спектакле "Нежданно-негаданно" на сцене МХАТа имени Горького.

Николай Коротаев в роли бандита и Агния Кузнецова в роли жертвы в спектакле "Нежданно-негаданно" на сцене МХАТа имени Горького.

В отремонтированном МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля "Нежданно-негаданно" с Агнией Кузнецовой и Николаем Коротаевым. Зрители были под впечателением не от постановки, а от цен в буфете.

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    В отремонтированном театре МХАТ имени Горького все блестит.

    Премьера постановки "Нежданно-негаданно" также впечатляет. Звездный состав спектакля сделал свое дело. На сцену вышли такие известные актеры, как Марат Башаров, Агния Кузнецова и другие знаменитости.

    Глава храма искусств Владимир Кехман обещал поклонникам сенсацию.

    Самое интересное, что больше всего зрители были поражены не тем, что происходило на сцене, а от цен в театральном буфете.

    За бутерброд с красной икрой там просят 850 российских рублей, с черной - 3500. Бокал игристого тянет на 800 рублей, а бутылка на 14 000. Бутылка белого - 9000 рублей. 

Опубликовано: Наталья Гончарова