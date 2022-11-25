Дочь Билла Гейтса ждет ребенка, а миллиардер первого внука
Старшая дочь магната, 26-летняя Дженнифер, вышла замуж за Найела Нассара в прошлом году, до этого они встречались пять лет.
Старшая дочь Билла Гейтса, 26-летняя Дженнифер, ждет первенца. Девушка выложила в соцсети фото, на котором держит свою руку на округлившемся животе и одновременно обнимает мужа Найела Нассара, сообщает Супер.ру.
Пара позирует во дворе семейного поместья в Северном Салеме штата Нью-Йорк.
Экс-супруга сооснователя Microsoft и мама их дочери Дженнифер, 58-летняя Мелинда. также прокомментировала новость. Она написала, что "рада встретить этого малыша".
Дженнифер и Найел стали встречаться в 2017-м, а поженились в октябре 2021 года. Влюбленные танцевали на свадебной церемонии под песню Элтона Джона «Can You Feel The Love Tonight». На празднике также выступила группа Coldplay.
Будущий ребенок Дженнифер и Найела будет первым внуком для Билла и Мелинды, которые после 27 лет брака развелись в 2021 году.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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