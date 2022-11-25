Сенат США: пандемия COVID-19 возможно стала результатом инцидента с исследованием
Сенат США предполагает, что пандемия COVID-19 произошла из-за инцидента с исследованием.
В пятницу днем ряд российских СМИ сообщили, что Комитета сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям представил промежуточный отчёт, в котором говорится, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием.
Сообщается, что к такому выводу специалисты пришли после анализа общедоступной информации о коронавирусе нового типа, однако эксперты отметили в отчёте, что эти данные предварительные, и новая информация может вышеуказанную оценку.
При этом в документе отмечается, что гипотеза о естественном природном происхождении коронавируса более не заслуживает внимания.
Опубликовано: Елена Калиновская
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