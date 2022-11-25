Песков опроверг слухи о планах президента Путина «мобилизовать страну»

Пресс-секретарь Кремля назвал не соответствующим действительности слухи о планах президента России «мобилизовать страну».

Слухи о том, что президент России Владимир Путин планирует посвятить послание Федеральному собранию теме "мобилизации страны" не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники сообщил о том, что важнейшей темой ежегодного послания будет мобилизация не только людей, но и всего общества и экономики страны.

В начале месяца в Кремле начали готовить традиционное послание главы государства Федеральному собранию. Песков заявил, что точная дата выступления пока не определена.