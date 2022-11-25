Песков опроверг слухи о планах президента Путина «мобилизовать страну»
Пресс-секретарь Кремля назвал не соответствующим действительности слухи о планах президента России «мобилизовать страну».
Слухи о том, что президент России Владимир Путин планирует посвятить послание Федеральному собранию теме "мобилизации страны" не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники сообщил о том, что важнейшей темой ежегодного послания будет мобилизация не только людей, но и всего общества и экономики страны.
В начале месяца в Кремле начали готовить традиционное послание главы государства Федеральному собранию. Песков заявил, что точная дата выступления пока не определена.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Как сообщает издание Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить дизельное топливо и природный газ для решения проблем с энергетическим кризисом.Подробнее...
-
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Довлатова призналась, что жалеет знаменитостей, которые уехали из России
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине
В Италии запущен второй по скорости суперкомпьютер в Европе
Зеленский намерен решить судьбу Крыма невоенным путем