Forbes: На проведение СВО Россия уже потратила $82 млрд - это 25% бюджета
Украинский Forbes подсчитал, что Россия пока потратила на проведение специальной военной операции в Украине 82 миллиарда долларов.
По словам журналистов, это четверть годового бюджета РФ. В оценках учитывались только прямые затраты на ведение боевых действий.
Forbes сообщает, что в его оценках не учитываются общие потери российской экономики, вызванные санкциями или продолжающимися расходами на оборону.
Сумма, которую приводят журналисты, - 82 миллиарда долларов - это четверть прошлогоднего российского бюджета.
При этом Forbes сообщает, что стоимость проведения СВО осенью удвоилась. В настоящее время России необходимо 10 миллиардов долларов США в месяц для проведения операций в Украине. Увеличение издержек связано, в том числе, с частичной мобилизацией.
По приведенным оценкам, мобилизованные будут стоить бюджету РФ 1,8 миллиарда долларов в месяц.
Однако, по информации Forbes, больше всего Российской Федерации стоят боеприпасы и военная техника. Только на артиллерийские поставки пока затрачено примерно 5,5 миллиардов долларов США.
Опубликовано: Николай Скира
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