Forbes: На проведение СВО Россия уже потратила $82 млрд - это 25% бюджета

Украинский Forbes подсчитал, что Россия пока потратила на проведение специальной военной операции в Украине 82 миллиарда долларов.

По словам журналистов, это четверть годового бюджета РФ. В оценках учитывались только прямые затраты на ведение боевых действий.

Forbes сообщает, что в его оценках не учитываются общие потери российской экономики, вызванные санкциями или продолжающимися расходами на оборону.

Сумма, которую приводят журналисты, - 82 миллиарда долларов - это четверть прошлогоднего российского бюджета.

При этом Forbes сообщает, что стоимость проведения СВО осенью удвоилась. В настоящее время России необходимо 10 миллиардов долларов США в месяц для проведения операций в Украине. Увеличение издержек связано, в том числе, с частичной мобилизацией.

По приведенным оценкам, мобилизованные будут стоить бюджету РФ 1,8 миллиарда долларов в месяц.

Однако, по информации Forbes, больше всего Российской Федерации стоят боеприпасы и военная техника. Только на артиллерийские поставки пока затрачено примерно 5,5 миллиардов долларов США.