78-летнюю звезду «Игр в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах
На него написали заявление в полицию. Пострадавшая утверждает, будто актер О Ён Су позволил в ее отношении действия «непристойного характера».
Актеру О Ён Су, который сыграл в сериале "Игра в кальмара" пожилого участника смертельной игры, в Южной Корее предъявлено обвинение в сексуальных домогательства.
Об это сообщает МК со ссылкой на агентство Yonhap.
Издание отмечает, что пострадавшая написала в полицию заявление на артиста.
По ее словам, Ён Су в 2017 году позволил в ее отношении действия "непристойного характера".
Пока актера не стали задерживать. В беседе с прокурорами он отрицает все претензии заявительницы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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