78-летнюю звезду «Игр в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах

На него написали заявление в полицию. Пострадавшая утверждает, будто актер О Ён Су позволил в ее отношении действия «непристойного характера».

Актеру О Ён Су, который сыграл в сериале "Игра в кальмара" пожилого участника смертельной игры, в Южной Корее предъявлено обвинение в сексуальных домогательства.

Об это сообщает МК со ссылкой на агентство Yonhap.

Издание отмечает, что пострадавшая написала в полицию заявление на артиста.

По ее словам, Ён Су в 2017 году позволил в ее отношении действия "непристойного характера".

Пока актера не стали задерживать. В беседе с прокурорами он отрицает все претензии заявительницы.