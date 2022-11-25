Аксенов опроверг гибель иранских инструкторов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения украинских властей о гибели иранских инструкторов на полуострове «феерическим бредом».

Он напомнил, что такое сообщение ранее сделал секретарь СНБО Украины Данилов.

«Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию», — заявил Аксенов.

Данилов утверждает, что в Крыму погибли иранские инструкторы, которые помогают российским военным работать с беспилотниками Shahed-136.