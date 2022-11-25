Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
Средства массовой информации Украины, включая известное издание «Страна», сообщили о начавшемся продовольственном кризисе.
В телеграм-каналах украинских СМИ, а также в социальных сетях стали появляться фотографии пустых полок в продовольственных магазинах Киева. Сообщается, что в столице Украины раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия, то же самое касается супермаркетов Киевской области.
В некоторых магазинах, как пишут СМИ, не осталось никаких продуктов, кроме лавашей. По мнению журналистов, сложившаяся ситуация обусловлена энергетическим кризисом: из-за нехватки электроэнергии не работают предприятия, также возникли проблемы с доставкой товаров в магазины, поскольку автомобильное топливо используется для работы аварийных электрогенераторов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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