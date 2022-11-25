Модель рlus-size не пустили в самолет из-за избыточного веса
Бразильянка не смогла улететь в родную Бразилию после отдыха в Ливане, денег за билет ей тоже не вернули.
Бразильянка Джулиана Неме не смогла после отдыха в Ливане улететь домой, потому что авиакомпания не пропустила рlus-size модель на рейс. Причиной отказа стал лишний вес девушки.
Сотрудники Qatar Airways при этом уточнили, что избыток килограммов не будет препятствием, если девушка купит билет в бизнес-класс. Джулиана в итоге несколько дней не может вылететь в Бразилию, сообщает Супер.ру.
Модель возмутилась, выложив в соцсетях соответствующий пост. По ее словам, проблем при перелете в Ливан на борту компании Air France не было.
Джулиана также подчеркнула: не пустившие ее на рейс сотрудники отказались возвращать деньги за неиспользованный билет. А при попытке записать происходящее на камеру угрожали и унизили перед другими пассажирами, ожидающими рейс, добавила модель.
Личный блог звезды подиума насчитывает свыше 150 тысяч подписчиков, что дает повод считать, что инцидент не останется незамеченным.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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