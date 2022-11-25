Глава МИД Великобритании Клеверли встретился с Зеленским в Киеве

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшейся встрече с главой Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Джеймсом Клеверли в Киеве.

Зеленский также выразил свою благодарность глава британского внешнеполитического ведомства Клеверли за визит в столицу Украины и заявил, что киевский режим никогда не забудет той помощи, которую ей оказала Великобритания.