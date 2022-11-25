Times рассказала о конфликте Британии и Бельгии на фоне поставок ядерных технологий

Отказ Брюсселя поставлять технологии для британских ядерных боеголовок привели к конфликту с Лондоном.

Конфликт между Великобританией и Бельгией разразился после того, как Брюссель заблокировал поставки технологий для британской ядерной программы, пишет The Times.

Ранее об отказе Брюсселя в экспорте ядерных материалов, произведенных во Фламандском регионе, для нужд британской армии, сообщал LN 24. Речь идет о изостатическом рессе высокого давления. Великобритания использует его для выпуска и обслуживания ядерных боеголовок.

The Times сообщает, что Лондон угрожает отменить заказ на поставку бельгийских пулеметов FN Herstal на сумму 600 миллионов евро.