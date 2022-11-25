Время менять привычки: врач рассказала, в каком возрасте это сделать

После сорока стоит задуматься над тем, что есть и сколько двигаться. Дело в том, что в этот период многие процессы в организме изменяются, и это нужно учесть.

После сорока лет стоит всерьез задуматься о более щадящем отношении к своему организму, пересмотреть привычки и образ жизни, считает врач-терапевт Мария Черняева.

Она уточнила, что в таком возрасте хуже выводятся вредные вещества, потому необходимо отказаться от спиртного либо значительно сократить его количество, сообщает Рамблер.

По мнению специалиста, также нужно обратить внимание на рацион. После 40 лет метаболические процессы замедляются, понижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин. По этой причине хуже усваиваются некоторые продукты - к примеру, жирная пища.

Прежде любимые и хорошо принимаемые организмом блюда могут вызывать не очень приятные ощущения. А после алкоголя может болеть голова, появится отечность, тошнота и многие другие неприятные последствия.

Отказ от перемен в образе жизни может привести к тому, что человек наберет вес и у него ухудшится здоровье, отмечает Черняева.