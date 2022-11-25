В Швеции братьев судят за шпионаж в пользу России
В Швеции судят двух братьев по подозрению в шпионаже в пользу Россию, судебный процесс начался в пятницу, сообщают местные СМИ.
Большая часть слушаний будет проходить за закрытыми дверями, так как письменные доказательства обвинения являются совершенно секретными, как и большая часть вопросов следствия, которые будут заслушаны на процессе.
42-летнего и 35-летнего мужчин обвиняют в серьезном преступлении против системы разведки и безопасности Швеции.
Согласно обвинительному акту, в период с сентября 2011 года по сентябрь 2021 года они получили и передали в ГРУ информацию, которая могла нанести ущерб безопасности Швеции, находясь «в руках иностранной державы».
«Я думаю, что это самый страшный случай, который когда-либо был в Швеции», — сказал в пятницу эксперт по разведке Йоаким фон Браун шведскому телеканалу SVT.
Братья находятся под стражей с осени 2021 года. По сообщениям шведских СМИ, один из двоих на момент ареста занимал высокий пост в шведском государственном учреждении, а ранее он работал на шведские спецслужбы. Оба мужчины отрицают обвинения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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