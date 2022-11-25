Генсек НАТО Столтенберг: Украину ждёт «ужасная зима»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждёт «ужасная зима» из-за массированных ударов по объектам украинской энергетики.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Бухаресте сделал неутешительный прогноз для украинцев о грядущей суровой зиме.

Столтенберг с уверенностью заявил о том, что Украину ждёт «ужасная зима» из-за периодических массированных ударов ВС РФ по объектам украинской энергосистемы и военного управления, а также добавил, что для стран-участниц Европейского союза также настанут «тяжёлые времена» из-за энергетического кризиса и резкого роста цен на продукты.