Генсек НАТО Столтенберг: Украину ждёт «ужасная зима»
2022-11-25 13:28
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждёт «ужасная зима» из-за массированных ударов по объектам украинской энергетики.
В пятницу, 25 ноября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Бухаресте сделал неутешительный прогноз для украинцев о грядущей суровой зиме.
Столтенберг с уверенностью заявил о том, что Украину ждёт «ужасная зима» из-за периодических массированных ударов ВС РФ по объектам украинской энергосистемы и военного управления, а также добавил, что для стран-участниц Европейского союза также настанут «тяжёлые времена» из-за энергетического кризиса и резкого роста цен на продукты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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