В ООН признали подлинность видеозаписи расстрела российских пленных солдат

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил о подлинности видеозаписи расстрела бойцами ВСУ пленных российских солдат.

25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк в пресс-релизе заявил, что видеозаписи намеренного убийства более 10 российских пленных солдат украинских бойцами с высокой степенью вероятности являются подлинными.

Тюрк также добавил, что к выводу о подлинности вышеупомянутых видеозаписей пришла мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций в области прав человека на Украине.