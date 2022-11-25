В ООН признали подлинность видеозаписи расстрела российских пленных солдат
2022-11-25 14:01
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил о подлинности видеозаписи расстрела бойцами ВСУ пленных российских солдат.
25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк в пресс-релизе заявил, что видеозаписи намеренного убийства более 10 российских пленных солдат украинских бойцами с высокой степенью вероятности являются подлинными.
Тюрк также добавил, что к выводу о подлинности вышеупомянутых видеозаписей пришла мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций в области прав человека на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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