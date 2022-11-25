Корабли ВМС Китая вошли в территориальные воды Японии

Четыре китайских военных корабля вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море в пятницу, 25 ноября сообщила береговая охрана Японии.

Один из кораблей был оснащен пушкой — самой большой из когда-либо виденных на таком китайском судне. Китай считает острова Сэнкаку своими и называет их Дяоюйдао.

Первые два корабля китайской береговой охраны были замечены у островов Сенкаку в пятницу утром по местному времени. Через несколько часов к ним присоединились еще два, в том числе один, оснащенный 76-миллиметровой пушкой, самой большой из когда-либо замеченных на таком китайском судне в этом районе, сообщило информационное агентство Kyodo.

Главный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно осудил действия китайской береговой охраны, посчитав их нарушением международного права. Он добавил, что Япония выразила протест против этого по дипломатическим каналам.

В этом году это уже 32-й подобный инцидент. Kyodo подчеркивает, что это произошло всего через несколько дней после первой почти за три года встречи лидеров двух стран.

На встрече в Бангкоке на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил китайскому лидеру Си Цзиньпину о серьезной обеспокоенности попытками подорвать контроль Токио над спорными островами.