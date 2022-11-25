Врачи рассказали, что делать, если пропал аппетит и чем это опасно

В наше время далеко не каждом человеку удается умерить свой аппетит и обуздать чувство голода. Однако игры с приемами пищи опасны.

Состояние при котором человек продолжительное время не испытывает чувство голода, а аппетит не пробуждается, может быть опасно для здоровья, именно поэтому, столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо отметить следующие моменты:

Что именно вы едите, когда чувство голода к вам все-таки приходит?

Так, любое злоупотребление сладкой, жирной, соленой, калорийной пищей приводит к тому, что чувство голода притупляется из-за нарушения секреции пищеварительных желез. Вы можете испытывать различный дискомфорт в желудке: тошноту, изжогу, процессы брожения. Конечно же, аппетит в таком случае снижается.

В каком объеме вы осуществляете прием пищи?

Объем пищи так же важен, как и ее качество. Если вы постоянно заставляете себя доедать блюда или же не контролируете количество съеденного за один раз, а также злоупотребляете перекусами, то все это приводит к тому, что чувство голода не успевает пробудиться к очередному приему пищи.

Принимаете ли вы какие-либо препараты?

Стоит обратить внимание и на то, какие препараты вы принимаете, ведь некоторые из них могут купировать чувство голода искусственным путем. Перед применением каких-либо препаратов внимательно читайте инструкцию, чтобы избежать неприятных последствий для своего организма.

Испытывали ли вы стресс или чувство повышенной тревоги накануне?

Реакция каждого человека на стресс уникальна. Кто-то начинает без конца заедать тревогу, а кто-то — напрочь отказывается от еды. Но далеко не всегда признаки стресса очевидны. Так, банальные физическая и эмоциональная усталость, ваши внутренние переживания или внешние стрессовые события способны отбить тягу к еде.