Врачи рассказали, что делать, если пропал аппетит и чем это опасно
В наше время далеко не каждом человеку удается умерить свой аппетит и обуздать чувство голода. Однако игры с приемами пищи опасны.
Состояние при котором человек продолжительное время не испытывает чувство голода, а аппетит не пробуждается, может быть опасно для здоровья, именно поэтому, столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо отметить следующие моменты:
Что именно вы едите, когда чувство голода к вам все-таки приходит?
Так, любое злоупотребление сладкой, жирной, соленой, калорийной пищей приводит к тому, что чувство голода притупляется из-за нарушения секреции пищеварительных желез. Вы можете испытывать различный дискомфорт в желудке: тошноту, изжогу, процессы брожения. Конечно же, аппетит в таком случае снижается.
В каком объеме вы осуществляете прием пищи?
Объем пищи так же важен, как и ее качество. Если вы постоянно заставляете себя доедать блюда или же не контролируете количество съеденного за один раз, а также злоупотребляете перекусами, то все это приводит к тому, что чувство голода не успевает пробудиться к очередному приему пищи.
Принимаете ли вы какие-либо препараты?
Стоит обратить внимание и на то, какие препараты вы принимаете, ведь некоторые из них могут купировать чувство голода искусственным путем. Перед применением каких-либо препаратов внимательно читайте инструкцию, чтобы избежать неприятных последствий для своего организма.
Испытывали ли вы стресс или чувство повышенной тревоги накануне?
Реакция каждого человека на стресс уникальна. Кто-то начинает без конца заедать тревогу, а кто-то — напрочь отказывается от еды. Но далеко не всегда признаки стресса очевидны. Так, банальные физическая и эмоциональная усталость, ваши внутренние переживания или внешние стрессовые события способны отбить тягу к еде.
Опубликовано: Ангелина Крент
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