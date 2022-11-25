В Баварии украинскую семью обстреляли из страйкбольного оружия
2022-11-25 15:10
В Нижней Баварии мужчина выстрелил в семью из Украины из страйкбольного пистолета, как сообщила полиция в пятницу, предполагаемый преступник уже найден.
Следователи провели обыск в квартире 35-летнего мужчины в Эггенфельдене (район Ротталь-Инн). Они нашли пистолет для страйкбола и патроны.
Еще в сентябре неизвестный мужчина оскорбил семью и угрожал им пистолетом.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время 35-летний мужчина находится под следствием на предмет угроз и подозрений в нанесении опасных телесных повреждений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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