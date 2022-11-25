Сыр помогает вырабатывать гормон радости и нормализует сон

Съедая каждый день по кусочку сыра, можно укрепить зубы, держать аппетит под контролем, бороться с усталостью и бессонницей.

По мнению диетолога Татьяны Разумовской, сыр в рационе просто необходим. В разумных дозах он принести немало пользы здоровью.

Это богатый источник белка, который очень востребован организмом.

Татьяна Разумовская:

"Белок — основной "строительный" материал для организма. Первые признаки его нехватки — отеки на лице и отеки ног, частые простуды, слабость и утомляемость. Если не обращать внимание на эти "звоночки", последствия могут быть более серьезными. В сутки взрослому, чья физическая активность не очень высокая, по данным ВОЗ, требуется 45-55 граммов белка, поэтому полезно включать сыр в рацион"

Ломтик сыра хорошо насыщает, не позволяя аппетиту разгораться, подавляя тягу к сладким перекусам между приемами пищи.

Сыр разрешается есть даже тем, кто на диете, только бутерброды должны быть без масла.

И в этом случае лучше отдать предпочтение несоленым сортам, так как соль задерживает жидкость в организме и ведет к отекам.

Кроме того, среди обилия видов сыра можно найти менее жирные, которые не вызовут прибавку в весе при умеренном употреблении (моцарелла, адыгейский).

Кусочек в 25-30 г в день точно вреда здоровью и фигуре не нанесет.

Сыр содержит большое количество триптофана - аминокислоты, участвующей в синтезе серотонина (гормон счастья) и мелатонина (гормон сна).

В сыре много кальция, который укрепляет кости, волосы, зубы, нормализует сердечный ритм, предупреждает быструю утомляемость и судорожный синдром