Сыр помогает вырабатывать гормон радости и нормализует сон
Съедая каждый день по кусочку сыра, можно укрепить зубы, держать аппетит под контролем, бороться с усталостью и бессонницей.
По мнению диетолога Татьяны Разумовской, сыр в рационе просто необходим. В разумных дозах он принести немало пользы здоровью.
Это богатый источник белка, который очень востребован организмом.
Татьяна Разумовская:
"Белок — основной "строительный" материал для организма. Первые признаки его нехватки — отеки на лице и отеки ног, частые простуды, слабость и утомляемость. Если не обращать внимание на эти "звоночки", последствия могут быть более серьезными. В сутки взрослому, чья физическая активность не очень высокая, по данным ВОЗ, требуется 45-55 граммов белка, поэтому полезно включать сыр в рацион"
Ломтик сыра хорошо насыщает, не позволяя аппетиту разгораться, подавляя тягу к сладким перекусам между приемами пищи.
Сыр разрешается есть даже тем, кто на диете, только бутерброды должны быть без масла.
И в этом случае лучше отдать предпочтение несоленым сортам, так как соль задерживает жидкость в организме и ведет к отекам.
Кроме того, среди обилия видов сыра можно найти менее жирные, которые не вызовут прибавку в весе при умеренном употреблении (моцарелла, адыгейский).
Кусочек в 25-30 г в день точно вреда здоровью и фигуре не нанесет.
Сыр содержит большое количество триптофана - аминокислоты, участвующей в синтезе серотонина (гормон счастья) и мелатонина (гормон сна).
В сыре много кальция, который укрепляет кости, волосы, зубы, нормализует сердечный ритм, предупреждает быструю утомляемость и судорожный синдром
Опубликовано: Храмова Оксана
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