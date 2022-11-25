Врачи рассказали, почему отекают колени и как снять отек

Отекают колени из-за очень разных причин, самая распространенная из которых — травма. Для того, чтобы снять отек колена, нужно определить причину его возникновения.

отек колена может быть последствием получения травмы или заболеваний суставов, в этом случае появляется не только отек, но и боль, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу;

отек колена может быть вызван таким заболеванием как бурсит, связанным с воспалением слизистых суставных сумок — это небольшие заполненные жидкостью мешочки, похожие на карманы, расположенные в местах наибольшего трения сухожилий, мышц или кожи о кость, то есть на тех участках, где создается значительное механическое давление.

Если эта оболочка повреждена, то на поверхности колена появляются покраснения, и причиной тому могут служить тяжелые нагрузки. При таких нагрузках суставная сумка начинает воспаляться и вырабатывается больше жидкости, образуя отек колена с сопутствующей болью — это явные признаки бурсита, поэтому правильным решением будет обращение к врачу, а если такой возможности нет, на колено нужно наложить повязку и принимать противовоспалительные препараты;

отек колена также может появиться вследствие травм, повлекших за собой артрит, при этом заболевании проявляются дегенеративные изменения, которые требуют комплексного лечения.

Как снять отек колена?

Если отекают колени в результате травмы, то для начала нужно обеспечить неподвижность ноги: лучше всего лечь и положить ногу на подушку или валик, а к колену приложить лед, при этом лед не должен соприкасаться с кожей, лучше положить его в пакет или полотенце. Ели льда нет, то к колену нужно приложить холодную мокрую материю. Такие холодные компрессы нужно прикладывать в первые часы после травмы и не больше, чем в течение 3 дней — это поможет снять отек колена.

На 3-6 день прикладывайте теплые грелки и компрессы, а также делать теплые ванночки и легкий массаж. Параллельно смазывайте область колена противовоспалительными мазями.

При появлении отека колена и боли нужно обратиться к врачу, чтобы определить серьезность повреждения и предпринять меры по его лечению.

Но лучше всего при отеке колена обратиться к таким специалистам как ортопед, хирург и остеопат. Они могут с медицинской точки зрения объяснить вам, почему отекают колени и как можно снять болевые ощущения. Если у вас имеется хроническое заболевание, то его лучше распознать на первых порах, чтобы лечение прошло наиболее эффективно.