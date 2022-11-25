В Польше ликвидировали украинскую организованную преступную группу

Сотрудники польского Центрального следственного бюро полиции (ЦСБП) задержали организованную преступную группу из 20 человек, которая выставила "поддельные" счета на сумму более 5 миллионов USD.

Ее членами являются граждане Польши и Украины. Шесть задержанных взяты под стражу, пишет Interia.pl.



ЦСБП совместно с Национальной налоговой администрацией и воеводской прокуратурой в Гданьске уничтожили организованную преступную группу, которая с помощью сети компаний произвела "расходы", позволившие занизить подлежащий уплате НДС.

Следователи установили, что группа выдала недостоверных счетов-фактур на сумму более 23 миллионов злотых (более 5 млн USD).

По данным воеводской прокуратуры в Гданьске, задержанные, среди которых 10 граждан Украины, являются как организаторами процесса, лицами, занимающимися бухгалтерскими услугами, так и лицами, которые значились в документах компаний как акционеры и президенты Советов директоров.

Областная прокуратура в Гданьске сообщила об аресте, среди прочего, наличных денег и автомобилей на сумму не менее 500 000 злотых (110 000 USD).

20 человек были задержаны и доставлены в областную прокуратуру в Гданьске, где всем им было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе а двоим – в руководстве этой группой. Другие обвинения касались совершения преступлений против достоверности документов и уголовных финансовых правонарушений. Временно задержаны шесть человек. Дело находится в разработке.

"Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщила прокуратура Гданьска.