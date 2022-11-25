Завод Foxconn, поставщика Apple в Китае покидают 20 000 сотрудников

В китайском Чжэнчжоу более 20 000 сотрудников покинули завод поставщика Apple Foxconn.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил агентству Reuters в пятницу, что большинство этих сотрудников были недавно приняты на работу. Работа должна была полностью возобновиться к концу ноября, но после такой потери это стало затруднительно, сказал инсайдер.

Тайваньская компания только в четверг признала «технические ошибки» при приеме на работу новых сотрудников и принесла извинения после разочарования в связи с удержанием заработной платы и бонусов, а также далеко идущими ограничениями на коронавирус, вызвавшими беспорядки на заводе в среду.

На производственной площадке в Чжэнчжоу более 200 000 сотрудников производят устройства Apple, включая iPhone 14 Pro и Pro Max.

С пятницы в центральном китайском городе Чжэнчжоу снова действует комендантский час из-за коронавируса. Всем жителям восьми районов вокруг крупнейшего в стране завода по производству iPhone запрещено покидать свое жилье в течение пяти дней. Вокруг многоквартирных домов, которые считались «высокоопасными», были возведены баррикады, а на улицах установлены блокпосты.

Хотя официально в городе зарегистрировано всего несколько случаев заражения коронавирусом, около половины его жителей снова находятся в изоляции.

Территория огромной фабрики iPhone, на которой уже несколько недель действуют самые строгие правила в отношении короны, на данный момент исключена из новой блокировки.