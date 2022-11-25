Врачи рассказали, по каким признакам можно определить дефицит магния в организме
Для того чтобы организм работал без сбоев, в рационе должны присутствовать все важные вещества.
Частые головные боли:
Если у вас регулярно возникают боли в области головы, то стоит проанализировать свой рацион. Часто появление мигрени связывают именно с дефицитом магния, так как появляются спазмы сосудов.
Это достаточно опасное явление, ведь ткани не получают нужное количество кислорода.
Нервная система:
Если у человека наблюдается явная нехватка магния, то возникают различные негативные реакции нервной системы. У некоторых людей проявляются симптомы депрессии. Другие, напротив, становятся крайне возбудимыми и тревожными.
Эмоциональные натуры чаще затевают споры и устраивают истерики.
Проблемы со сном:
Если у вас нет естественных причин для бессонницы, то стоит обогатить свой рацион магнием. Отсутствие нормального сна приведет к еще более негативным последствиям.
Упадок сил:
При нехватке магния человек становится вялым и апатичным. Даже привычные действия и обычный распорядок дня становятся в тягость.
Другие симптомы:
Магний регулирует работу кишечника, поэтому при его дефиците может появляться проблема запора. Иногда возникает чувство нехватки воздуха и появляются спазмы и судороги.
Как восстановить баланс магния в организме:
Эксперты рекомендуют вводить источники вещества в рацион. Отличными вариантами являются различные виды орехов и бананы.
Можно также употреблять семечки, однако термическая обработка лишает их полезных свойств.
Опубликовано: Ангелина Крент
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