Эксперты рассказали о пищевых привычках, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера

От того, что и как мы едим, зависит не только продолжительность нашей жизни и физическое здоровье, но и здоровье нашего мозга, а также его способность сопротивляться возрастным когнитивным изменениям.

Не переедайте:

Как правило, мы съедаем на 20-30 процентов больше, чем нам на самом деле нужно для насыщения. Приучите себя есть медленно, тщательно пережевывая пищу и ни на что не отвлекаясь. А еще – заведите посуду меньшего размера – это поможет визуально сохранить порции большими, а на самом деле съедать ровно столько, сколько нужно. Здоровый вес – это не только эффективная профилактика болезней сердца и сосудов или диабета, но и крепкая защита от болезни Альцгеймера.

Ешьте фрукты и овощи:

Пять порций фруктов и овощей в день – вот обязательная норма для тех, кто хочет сохранить ясный ум до самой старости. Исследование, в котором приняли участие почти 4 тысячи добровольцев, подтвердило взаимосвязь между регулярным достаточным употреблением овощей и фруктов и более медленным снижением когнитивных способностей в пожилом возрасте – на целых 40%!

Не пренебрегайте специями!

Во-первых, ароматные травы и специи делают блюдо вкуснее – без масла, сахара и соли. А, во-вторых, многие из них богаты полезными антиоксидантами, которые способны существенно снизить риск развития рака, артрита, депрессии и болезни Альцгеймера.

Маринуйте мясо перед приготовлением:

Если вы любите жареное или запеченное мясо, обязательно перед приготовлением замаринуйте его либо отварите. Это поможет предотвратить образование опасных соединений, называемых конечными продуктами современного гликирования (AGE), которые способны вызывать опасные образование в головном мозге. Если вы не готовы полностью отказаться от жареного мяса, хотя бы готовьте его наиболее безопасным способом.

Ешьте жирную рыбу раз в неделю:

Рыбы, особенно те, которые живут в холодных северных водоемах, богаты полезным жиром, в котором содержится много кислот омега-3 – очень полезных соединений, которые способны уменьшать воспалительные процессы практически во всех внутренних органах человека. Регулярное употребление жирной рыбы (не менее одной порции в неделю) способно снизить риск развития болезни Альцгеймера на 60%.

Чаще перекусывайте орехами и семечками:

Еще один источник кислот омега-3 – орехи и семечки. Кроме того, они богаты селеном и витамином Е, которые также поддерживают здоровье мозга, и антиоксиданты, которые серьезно снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Пейте больше чая:

Самый доступный источник антиоксидантов – чашечка чая. Причем не важно, какой чай вы предпочитаете: зеленый, черный или улун – все они богаты катехинами, которые помогают справляться с повреждениями сосудов и борется с вредным воздействием свободных радикалов. А зеленый чай богат эпигаллокатехин-3-галлатом (EGCG), который уменьшает бета-амилоидные бляшки и тау-клубки, которые повреждают мозг и повышают риск развития Альцгеймера.

Кофе:

Утренняя чашечка кофе – ваше тайное оружие в борьбе с болезнью Альцгеймера. В кофейных зернах содержится химическое вещество, называемое эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), которое, как показали исследования на крысах, защищает от болезни Альцгеймера. Кстати, одна чашка кофе «подстегивает» вашу память и в течение часа после того, как вы ее выпьете, вам будет проще запоминать и обрабатывать новую информацию.