Эксперты рассказали, что будет с телом, если полностью отказаться от соли

Без соли действительно немыслима жизнедеятельность людей во все времена, но в современном мире отношение к ней стало двойственным.

Почему вреден избыток соли:

Итак, давайте вспомним, за что так кошмарят соль. Почему врачи и диетологи советуют некоторым пациентам ограничить её количество? Наверное, вы помните, что поваренная соль в основном состоит из хлорида натрия. Чем чреват его избыток?

Задержка жидкости и застой лимфы:

Именно «лишнее» количество натрия в организме приводит к застою лимфы, что нередко вызывает задержку жидкости в тканях. А это чревато отёками, нередко — внутренним.

Лишняя жидкость в жировой ткани:

Самое неприятное, что к накоплению лишней жидкости особенно склонна жировая ткань, от которой многие из нас отчаянно пытаются избавиться. Поэтому людям, активно солящим пищу, так трудно избавиться от лишнего веса. Кстати, и целлюлита, в частности.

Соль усиливает аппетит :

Соль — это вкусовая добавка, усилитель вкуса, который «разгоняет» аппетит. Посолив пищу, вы рискуете съесть намного больше положенной вам нормы. Если у вас отличный метаболизм, для вас эта новость не так уж и важна. Но людям, избавляющимся от лишнего веса, соль может сильно помешать в достижении цели.

И даёт нагрузку на почки:

Избыток соли даёт дополнительную нагрузку на почки. Ведь именно они трудятся над тем, чтобы вывести жидкость из организма, а соль, как раз, её накапливает и задерживает.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему :

Ещё одно, доказанное свойство соли. Избыток натрия приводит к потере других, жизненно важных элементов: калия, магния и кальция, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Увеличение жидкости в организме чревато сужением сосудов и повышением артериального давления. Из-за сужения сосудов и капилляров человека могут начать мучать головные боли... Поэтому гипертоникам и рекомендуют снизить употребление соли.

Накапливаются токсины в организме:

Избыток соли в организме медленно, но верно, приводит к нарушению обмена веществ, накоплению токсинов в организме. Собственно, всё это, начинает отражаться и на нашем внешнем виде: волосы и ногти становятся ломкими, а кожа выглядит бледной и становится сухой.