Диетолог Татьяна Разумовская не рекомендует есть гречку вечером

Также, по мнению специалиста, не стоит сочетать гречневую кашу с жирным мясом, рыбой или кефиром.

Гречка очень полезна и отлично подойдет на завтрак или в качестве обеденного гарнира. А вот на ужин лучше выбрать что-то другое - такой совет дает врач-диетолог Татьяна Разумовская.

Положительные свойства гречки

Может использоваться в диетах для похудения, так как снижает сахар в крови и создает чувство насыщения за счет большого количества белка.

В крупе много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительных путей, устраняет токсины.

Гречка насыщена витаминами, включая элементы группы С и В, соли железа, а также содержит соли железа, магний.

Каша способствует понижению давления, помогает при железодефицитной анемии.

Однако вечером гречку лучше не есть, она перегружает желудок и провоцирует вздутие. Также метеоризм возникает при неправильном сочетании крупы с другими продуктами.

Татьяна Разумовская:

"Брожение возникает, когда к гречке добавляют кефир, жирное мясо или рыбу. Если вы худеете, таких сочетаний лучше избегать"

Кроме указанных продуктов, с кашей можно употреблять яйца, баклажаны, грибы и еще много разных компонентов.