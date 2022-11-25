Диетолог Татьяна Разумовская не рекомендует есть гречку вечером
Также, по мнению специалиста, не стоит сочетать гречневую кашу с жирным мясом, рыбой или кефиром.
Гречка очень полезна и отлично подойдет на завтрак или в качестве обеденного гарнира. А вот на ужин лучше выбрать что-то другое - такой совет дает врач-диетолог Татьяна Разумовская.
Положительные свойства гречки
Может использоваться в диетах для похудения, так как снижает сахар в крови и создает чувство насыщения за счет большого количества белка.
В крупе много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительных путей, устраняет токсины.
Гречка насыщена витаминами, включая элементы группы С и В, соли железа, а также содержит соли железа, магний.
Каша способствует понижению давления, помогает при железодефицитной анемии.
Однако вечером гречку лучше не есть, она перегружает желудок и провоцирует вздутие. Также метеоризм возникает при неправильном сочетании крупы с другими продуктами.
Татьяна Разумовская:
"Брожение возникает, когда к гречке добавляют кефир, жирное мясо или рыбу. Если вы худеете, таких сочетаний лучше избегать"
Кроме указанных продуктов, с кашей можно употреблять яйца, баклажаны, грибы и еще много разных компонентов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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