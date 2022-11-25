Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла 3 года

Елена Зеленская, супруга президента Украины, в интервью BBC заявила, что более 90% украинцев готовы жить без отопления и электроэнергии еще 2-3 года.

По ее словам, таки данные были получены во время недавнего социологического опроса.

Зеленская подчеркнула, что Украина выдержит предстоящую зиму, хотя она станет серьезным испытанием для страны.

При этом первая леди сказала, что блэкаут – не самое страшное, что может произойти с Украиной.