Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла 3 года
2022-11-25 17:33
Елена Зеленская, супруга президента Украины, в интервью BBC заявила, что более 90% украинцев готовы жить без отопления и электроэнергии еще 2-3 года.
По ее словам, таки данные были получены во время недавнего социологического опроса.
Зеленская подчеркнула, что Украина выдержит предстоящую зиму, хотя она станет серьезным испытанием для страны.
При этом первая леди сказала, что блэкаут – не самое страшное, что может произойти с Украиной.
Опубликовано: Светлана Репина
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