Подоляк: жителей Киев некуда переселять в случае чрезвычайной ситуации
2022-11-25 17:41
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае чрезвычайной ситуации жителей Киева некуда будет переселять.
Он сказал, что в стране нет территорий, где не проводятся аварийные отключения электроэнергии, на которых не бывает ракетных атак.
Подоляк отметил, что большинство киевлян уже приспособились к ситуации, все понимают и помогают друг другу.
По его мнению, нет никакого смысла тревожить жителей Киева разговорами об эвакуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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