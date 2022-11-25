Подоляк: жителей Киев некуда переселять в случае чрезвычайной ситуации

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае чрезвычайной ситуации жителей Киева некуда будет переселять.

Он сказал, что в стране нет территорий, где не проводятся аварийные отключения электроэнергии, на которых не бывает ракетных атак.

Подоляк отметил, что большинство киевлян уже приспособились к ситуации, все понимают и помогают друг другу.

По его мнению, нет никакого смысла тревожить жителей Киева разговорами об эвакуации.