Чешские пабы используют технологии, чтобы сэкономить на пиве

Чешские пабы обращаются к технологиям, чтобы снизить стоимость размещения стаканов пива на барной стойке для жаждущих местных жителей.

Поскольку чехи являются одними из самых больших любителей пива в мире, пивовар Plzensky Prazdroj планирует установить датчики, которые будут собирать данные о потоке пива, а также о температуре трубы и крана.

Они будут отправлены в облачную базу данных и проанализированы, чтобы дать рекомендации по улучшению систем паба, рассказал Якуб Заорал, который возглавляет проект Smart Taproom пивоваренного завода, принадлежащего Asahi.

Plzensky Prazdroj надеется, что в результате внесения изменений пабы сэкономят до 30% энергии, необходимой для охлаждения и розлива пива. Эта цель становится все более актуальной из-за роста цен на электроэнергию.

«Мы сделаем «рентген» и осмотрим 45 пабов с помощью 1200 датчиков, которые дадут нам точные данные о том, как наша система розлива потребляет электроэнергию, и мы свяжем это с потоком пива и его потреблением в пабе», — сказал Заорал.

В системе используются решения Internet of Drinks от стартапа Smart Technology, которые используют ультразвуковые измерения и предоставляют информацию о количестве разлитого пива, интервалах санитарной обработки и состоянии системы охлаждения.

В пражском пабе Katr, где система уже используется, менеджер Михал Резничек надеется, что это повлияет на рост расходов, которые влияют на пиво, еду и персонал.