Депутат Госдумы обвинила Лазарева и Киркорова в пропаганде нетрадиционных ценностей

Политик заявила, что певцы завели детей, и прибегли для этого к платным услугам суррогатных матерей, то есть, по сути, купили их.

Депутат Государственной Думы РФ Нина Останина обвинила Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова в пропаганде нетрадиционных ценностей. Как уточняет Рамблер, об этом парламентарий высказалась в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Политик заявила, что певцы завели детей, и прибегли для этого к платным услугам суррогатных матерей, то есть, по сути, купили их. Депутат Госдумы отметила при этом, что в России купля-продажа людей запрещена.

«Я не против Лазарева, не против Киркорова. Пусть живут, поют, здравствуют. Я против, чтобы пропагандировался нетрадиционный способ появления в семьях детей. Не мог Лазарев сам родить детей, как и Киркоров. Они показывают, что способны купить себе детей. Это есть пропаганда нетрадиционных ценностей», — сказала Останина.

Ранее Дмитрий Гусев, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», рассказал, какие изменения планируются в сфере культуры и шоу-бизнеса.

По словам политика, в Госдуме будет обсуждаться проект зхакона об «отключении от госфинансирования деятелей культуры, занимающих антигосударственную позицию».