Путин призвал матерей военнослужащих не верить лжи о специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 25 ноября, во время встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО, что готов «разделить боль» тех, кто потерял своих сыновей, призвав их не верить лжи о военной операции.
«Я хочу, чтобы вы знали, что я лично, все руководители страны разделяем эту боль. Мы знаем, что ничто не может заменить потерю сына», — сказал президент России.
«Жизнь сложнее, чем то, что мы видим по телевизору или в Интернете (...), много лжи», — добавил он.
Минобороны России сообщало в сентябре о безвозвратных потерях ВС России на Донбассе, которые превысили к этому времени пять тысяч человек убитыми.
Президент России во время встречи заручился поддержкой матерей воинов, осуществивших свой долг в специальной военной операции и ответил на злободневные вопросы, с которыми к нему обращались женщины.
Напомним, что встреча проходит накануне Дня матери, который в России отмечается в воскресенье.
Опубликовано: Тарас Медведев
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